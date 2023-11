"Ukryta gra" to ostatni film Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął w tragicznym wypadku 18 sierpnia na jeziorze Kisajno, po tym jak wypadł ze swojej motorówki. Dokładnie miesiąc po jego śmierci podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbył się pokaz prasowy "Ukrytej gry". Długo mówiło się, że podczas tego wydarzenia obecna będzie żona Piotra, Agnieszka Woźniak-Starak. Okazuje się jednak, że tak się nie stało. Dlaczego?

Reklama

Dlaczego Agnieszka Woźniak-Starak nie była na pokazie "Ukrytej gry"?

Agnieszka Woźniak-Starak długo milczała po śmierci swojego męża i dopiero niedawno po raz pierwszy zabrała głos. Gwiazda nie ukrywa, że to najcięższe chwile w jej życiu, ale przyznała, że ma ogromne wsparcie wśród przyjaciół i znajomych. Agnieszka Woźniak-Starak nie jest pewna przyszłości. Nie wie też, czy wróci do pracy. Tymczasem mówiło się, że gwiazda prawdopodobnie będzie już gotowa, by pokazać się publicznie podczas festiwalu w Gdyni na pokazie filmu "Ukryta gra".

Chęć obecności zgłosiło aż 60 osób związanych z produkcją lub producentem. Swój udział zapowiedziała także Agnieszka Woźniak-Starak – mówiła „Fleszowi” Magdalena Jacoń, rzeczniczka prasowa festiwalu.

Jak informuje serwis pudelek.pl, Agnieszka Woźniak-Starak nie dotarła jeszcze na festiwal. Należy jednak wspomnieć, że 18 września odbył się jedynie pokaz prasowy "Ukrytej gry". Uroczysta premiera ostatniego filmu Piotra Woźniaka-Staraka została zaplanowana na piątek 20 września. Rzeczniczka prasowa festiwalu podtrzymuje, iż na tym wydarzeniu pojawi się Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka i Piotr byli małżeństwem przez 3 lata

Instagram

Instagram

Piotr Woźniak-Starak zginął 18 sierpnia na jeziorze Kisajno

EastNews