Agnieszka Woźniak-Starak zawsze się uśmiecha, kiedy tam jest. Pokazała wyjątkowe zdjęcie. Fani: "Więcej takich uśmiechniętych dni! 

Agnieszka Woźniak-Starak bardzo kocha zwierzęta. Sama ma w domu kilku czworonożnych przyjaciół. Od jakiegoś czasu pokochała również jazdę konną. To właśnie na zdjęciach ze stadniny koni odważyła się pokazać pierwszy uśmiech, długo po tym, jak spotkała ją ogromna tragedia. Dziś na profilu prezenterki pojawiły się kolejne zdjęcia, na których się uśmiecha.

Agnieszka Woźniak-Starak dzieli się nową pasją

Niedawno minął już rok od tragicznych wydarzeń na jeziorze Kisajno, w skutek których Piotr Woźniak-Starak stracił życie. Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci męża wycofała się z życia publicznego. Z początkiem roku powoli zaczęła wracać do obowiązków zawodowych. Od niedawna spekuluje się również o jej powrocie do telewizji, jednak nie są to jeszcze oficjalne informacje.

Agnieszka Woźniak-Starak nie tylko skupia się na powrocie do zawodowych obowiązków ale również znalazła nową pasję. Jest nią jazda konna. Współpraca z końmi daje jej dużo radości. To między innymi na zdjęciu ze stadniny odważyła się pokazać swój długo nie widziany uśmiech, za którym wszyscy tak tęsknili. Dziś również postanowiła opublikować zdjęcie z ulubionym koniem - to klacz Osi. Tym razem również nie zabrakło na nim uśmiechu. Jednak tym zdjęciem chciała jednocześnie wesprzeć stadninę Karoliny Ferenstein-Kraśko w trudnym pandemicznym czasie:

Jako świeżo upieczona koniara nie mogłam przejść obojętnie obok takiej modowej kolaboracji! W trudnym pandemicznym czasie kobieta z pasją @karolinaferenstein_krasko i artysta z talentem @michalzaborowski_artist połączyli siły i tak powstał projekt „Z pasją i sztuką na sercu”, a wraz z nim wyjątkowa kolekcja koszulek z końmi. Oczywiście z Gałkowa 😉 Na zdjęciu ja z żywą Osi i złotą Osi na koszulce. Modelka chyba jest zadowolona. Ja również 😉 Koszulki można kupić online. Trzymam kciuki, bo dobrych ludzi i wyjątkowe miejsca trzeba wspierać 🙌🏼❤️ - napisała na Instagramie

Internauci bardzo zainteresowali się inicjatywą ale również nie przeszli obojętnie obok uśmiechu Agnieszki Woźniak-Starak:

- Dobrze wyglądasz ❤️ radości w sercu 😘

- Cudnie wyglądasz! Takich uśmiechniętych dni życzę więcej!💚

- Boże !! Wszystko takie piękne! !!🍀

- Tak pięknie pani wygląda❤️😍 Fantastycznie to widzieć! Pozdrawiam 🍀

- Konie są cudowne, potrafią zmienić każdego człowieka❤️

Oby pojawiało się coraz więcej powodów do uśmiechu.

Agnieszka Woźniak-Starak wsparła stadninę Karoliny Ferenstein-Kraśko. Jazda konna stała się jej pasją. Widać, że daje jej wiele radości, co nie umknęło uwadze fanów prezenterki.

Klacz Osi jest pupilką Agnieszki Woźniak-Starak. Widać, że dają sobie wzajemnie wiele radości! Pierwsze zdjęcie dziennikarki z koniem pojawiło się na jej profilu jeszcze w czerwcu.