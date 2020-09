Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do telewizji! Wiemy, dlaczego wybrała właśnie "Dzień Dobry TVN"!

Powrót Agnieszki-Woźniak Starak do TVN to jedna z największych sensacji jesiennej ramówki TVN. Jeszcze w listopadzie gwiazda zapewniała jednak, że nie wróci do rozrywki. Czemu ostatecznie zmieniła zdanie?

Choć powrotu Agnieszki Woźniak-Starak (42) do telewizji spodziewaliśmy się od dawna, jej pojawienie się w "Dzień Dobry TVN" w roli nowej prowadzącej i tak okazało się dla wszyskich niemałą sensacją. Od kiedy Kinga Rusin i Piotr Kraśko odeszli z programu, nie ustawały spekulacje na temat tego, jaki duet ostatecznie ich zastąpi. Właśnie jej nazwisko padało w tych spekulacjach najczęściej. Oficjalną odpowiedź na to pytanie znamy już wszyscy! To właśnie Agnieszka Woźniak-Starak razem z Ewą Drzyzgą stanowić będą nową parę prowadzących program śniadaniowy TVN. Jak przyznał sam dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak, doświadczenie dziennikarskie nowych gospodyń różni się nieznacznie od siebie. Co zatem je łączy? Spytaliśmy o to przedstawicieli biura prasowego stacji TVN.

"Agnieszka i Ewa to niezwykle silne i barwne osobowości. Mają bogate doświadczenie telewizyjne i wyjątkowy kontakt z widzami" - odpowiedziała w rozmowie z "Party" przedstawicielka biura prasowego TVN.

Choć powrót Agnieszki Woźniak-Starak do TVN jest strzałem w dziesiątkę, jej decyzja może wydać się niektórym trochę zaskakująca. Przecież jeszcze w listopadzie, w pierwszym i jedynym jak na razie wywiadzie udzielonym po tragicznej śmierci męża Piotra, wyznała Dorocie Wellman, że choć bardzo tęskni za telewizją, nie wyobraża sobie powrotu do rozrywki. Chciałaby wiele rzeczy zmienić, również w swoim zawodowym życiu. Dlaczego więc ostatecznie zmieniła zdanie? Podobno do podjęcia właśnie takiej decyzji namówił ją sam Edward Miszczak.

"Prawda jest taka, że Agnieszka bardzo stęskniła się za telewizją i pewnie chciała znowu pracować w studiu. Nie myśli na razie o prowadzeniu rozrywkowego show, ale "Dzień Dobry TVN" to przecież całkiem inny program. Będzie mogła robić to, co kocha najbardziej: rozmawiać z ciekawymi ludźmi" - wyznała w rozmowie z magazynem "Party" osoba ze stacji TVN.

Nowy duet prowadzących zobaczymy na antenie "Dzień dobry TVN" już 14 września. Nie możemy się doczekać, życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

