Agnieszka Woźniak-Starak wróci do TVN? Szczere wyznanie Edwarda Miszczaka! 

Agnieszka Woźniak-Starak wkrótce wróci do pracy w TVN? Edward Miszczak skomentował, czy jedna z największych gwiazd stacji po rodzinnym dramacie znów pojawi się na wizji. Agnieszka Woźniak-Starak zniknęła z mediów po tragicznej śmierci ukochanego męża. Piotr Woźniak-Starak zginął w wyniku wypadku, do którego doszło 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno na Mazurach.

Przed tą tragedią Agnieszka Woźniak-Starak prowadziła "Big Brothera" i co jakiś czas pojawiała się w "Dzień Dobry TVN". Po śmierci męża gwiazda TVN zrobiła sobie przerwę w pracy, ale czy wkrótce wróci do TVN?

Edward Miszczak o powrocie Agnieszki Woźniak-Starak do TVN

Zaledwie kilka dni temu Agnieszka Woźniak-Starak poinformowała swoich fanów na Instagramie, że wkrótce wróci do pracy! Okazało się wówczas, że Agnieszka najprawdopodobniej od marca będzie prowadzić audycje radiową w Newonce Radio. Jak ostatnio pisał magazyn "Party", na Agnieszkę cały czas czekają również koledzy z TVN.

Uszanujemy każdą jej decyzję, ale gdyby miała ochotę wrócić do naszej stacji, drzwi są zawsze otwarte – mówiła w „Party” szefowa TVN Style Małgorzata Łupina.

Teraz "Fakt" donosi, że gdyby Agnieszka chciała wrócić, to mogłaby od września poprowadzić "Dzień Dobry TVN".

Stacja nie chce na nią naciskać, ale wszyscy wierzą, że jeszcze zobaczymy ją na antenie - zdradza informator dziennika.

Sprawę ewentualnego powrotu Agnieszki Woźniak-Starak skomentował również Edward Miszczak!

My jesteśmy gotowi, tak, ale to Agnieszka musi wybrać porę, kiedy będzie wiedziała, że może i chce już wrócić - przyznał dyrektor programowy TVN.

Nowi prowadzący "Dzień Dobry TVN"

A co powiedział o zmianach w "DDTVN"? Przypominamy, że do programu dołączyli nowi prowadzący - Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Okazuje się, że to nie koniec nowości!

Nowi prowadzący to dopiero początek zmian. Tutaj akurat była taka możliwość, że mogliśmy pochwalić się tą parą dość szybko. Ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami. Zmian będzie bardzo dużo - w rozmowie z "Faktem" zdradził Edward Miszczak.

Chcielibyście, żeby Agnieszka Woźniak-Starak dołączyła do grona prowadzących śniadaniowe show TVN?

Edward Miszczak czeka na powrót Agnieszki Woźniak-Starak

Czy Agnieszka wróci do TVN i poprowadzi "DDTVN"?