Agnieszka Woźniak-Starak w złotej kurtce za ponad 4 tys. złotych! "Wyglądasz jak nastolatka"

Agnieszka Woźniak-Starak ponownie zachwyciła swoich fanów. Dziennikarka, która słynie ze świetnego wyczucia stylu pokazała się w zupełnie innym, bo sportowym wydaniu i jak się okazuje, już poczuła nadchodzącą wiosnę. Gwiazda wybrała się na rowerową przejażdżkę po Warszawie i postawiła na wygodne buty, dresowe spodnie i złotą kurtkę za, uwaga, ponad 4 tysiące złotych. Jednak nie tylko jej stylizacja przykuła uwagę internautów. Jej sławna przyjaciółka stwierdziła, że wygląda jak nastolatka, a Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła zdradzić sekret swojej wiecznej młodości, którym wręcz rozłożyła obserwatorów na łopatki. Jesteście ciekawi?

Agnieszka Woźniak-Starak w kurtce za ponad 4000 złotych

Choć na ekranach telewizorów możemy ją zobaczyć w bardziej eleganckim wydaniu i pięknych, wysokich butach, okazuje się, że w szafie Agnieszki Woźniak-Starak nie brakuje też znacznie wygodniejszych stylizacji. Uwielbiana dziennikarka postanowiła skorzystać z pierwszych promieni słońca i ciepłych dni w tym roku i wybrać się na rowerową przejażdżkę, a kiedy zamieściła zdjęcia ze swojej wycieczki, fani nie mogli oderwać wzroku od... jej kurtki!

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że ten model to prawdziwy hit, a w komentarzach od razu posypały się pytania o kurkę Agnieszki Woźniak-Starak! Złoto-czarna, metaliczna parka to efekt współpracy dwóch topowych marek - The North Face i Supreme. Co więcej, jej cena robi równie wielkie wrażenie, bo kosztuje aż 4 258 złotych! Skusiłybyście się? Nie jest to jednak jedyna rzecz, która przyciągnęła uwagę internautów.

Post gwiazdy natychmiast skomentowała Agnieszka Włodarczyk, z którą łączą ją bardzo bliskie relacje. Słynna koleżanka postanowiła wtrącić swoje pięć groszy, a odpowiedź Agnieszki Woźniak-Starak sprawiła, że internauci aż zaniemówili - z wrażenia i ze śmiechu.

Wyglądasz jak nastolatka😜 - napisała aktorka.

W czym tkwi sekret wiecznej młodości dziennikarki? Jak się okazuje, Agnieszka Woźniak-Starak stosuje patent, który jest w zasięgu każdego z nas.

Tak, w masce, czapce i okularach 🤣 😘 ❤️ - odpowiedziała.

Internauci stwierdzili, że to świetny kamuflaż, a my musimy przyznać, że Agnieszce Woźniak-Starak nie brakuje nie tylko smykałki do trendów, ale i poczucia humoru.

Agnieszka Woźniak-Starak nie raz udowodniła, że doskonale zna się na światowych trendach, choć niektóre z jej stylizacji potrafiły wzbudzać kontrowersje i mieszane emocje. Co sądzicie o jej stylu?