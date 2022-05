Agnieszka Woźniak-Starak zatrzymała się na ulicy, żeby pogłaskać pieska! Zdjęcia paparazzi

Agnieszka Woźniak-Starak niezmiennie jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Prowadząca "Dzień dobry TVN" znów została sfotografowana pod studiem i po raz kolejny zachwyciła stylizacją. To jednak nie wszystko! Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana na wyjątkowym geście wobec czworonoga spotkanego w drodze do samochodu...

Agnieszka Woźniak-Starak nie przeszła obojętnie obok uroczego psiaka

Nie jest tajemnicą, że Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia zwierzęta i sama ma kilka psów, które od czasu do czasu pojawiają się na instagramowym koncie dziennikarki. Nic dziwnego, że gwiazda TVN nie może przejść obojętnie wobec uroczego zwierzaka nawet, jeśli spotka go na spacerze. Tak było tym razem, kiedy Agnieszka Woźniak-Starak podążała do swojego nowego samochodu. Uwagę dziennikarki zwrócił uroczy, mały piesek i prowadząca "Dzień dobry TVN" przystanęła i poświęciła mu chwilę uwagi, aby go pogłaskać...

EOS

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w sukience za 1450 zł. W Reserved w dziale dziecięcym jest podobna! Jej kolor odmładza

Agnieszka Woźniak-Starak w płaszczu w etniczne wzory

Agnieszka Woźniak Starak, która wyraźnie była w dobrym humorze ruszyła w drogę do samochodu, a naszą uwagę zwróciła jej stylizacja z płaszczem w etniczne wzory w roli głównej. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" już od jakiegoś czasu chętnie wybiera ten motyw i trzeba przyznać, że wygląda w nim świetnie.

EOS

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w sukience za 1450 zł. W Reserved w dziale dziecięcym jest podobna! Jej kolor odmładza

Agnieszka Woźniak-Starak, płaszcz, który był głównym elementem jej stylizacji, dopełniła wygodnymi jeansami i białym t-shirtem. Po krótkim spacerze Agnieszka Woźniak-Starak wsiadła do swojego nowego samochodu. To model BMW iX w bordowym kolorze, który kosztuje nawet do 500 tysięcy złotych.