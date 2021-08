W "Dzień Dobry TVN" wszyscy patrzyli na nią! Agnieszka Woźniak-Starak w sukience, która jest hitem Instagrama

Nowy look Agnieszki Woźniak-Starak z czarnymi botkami z perełkami Isabel Marant i szarym sweterkiem w roli głównej to boska stylizacja na jesień, która skradła nasze serca! Postanowiliśmy ją odtworzyć za pomocą tańszych ubrań (ale wyglądających równie stylowo!) dostępnych w sieciówkach. Sukienka midi na jesień 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak Szary sweter z Reserved na jesień 2021 Czarne botki z perełkami na jesień 2021 Sukienka midi na jesień 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak Piękna prosta sukienka midi w kolorze czarno-białym, na którą zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak, to hit jesieni 2021. Podobne modele możesz upolować m.in. w Mohito czy Reserved. Wybierając idealną sukienkę na coraz zimniejsze dni, zapomnij o długości mini, a postaw na midi lub maxi. Do botków lub kozaków taka długość sprawdzi się idealnie. Nie wybieraj też krzykliwych kolorów - jesienią kolorystycznie uspokajamy naszą garderobę. Szary sweter z Reserved na jesień 2021 Klasyczny kardigan, najlepiej szary lub beżowy, to must have w szafie każdej kobiety. Podobny model utrzymany w stylu Agnieszki Woźniak-Starak możecie upolować w Reserved za 99,99 zł. Będzie genialnie wyglądał w połączeniu z jesiennymi sukienkami midi, jasnymi mom jeans lub po prostu... z dzianinowymi spodniami w tym samym kolorze. Niech żyje wygoda! Czarne botki z perełkami na jesień 2021 Agnieszka Woźniak-Starak jest zakochana w butach Isabel Marant. Nie dziwi więc nas fakt, że postanowiła kupić sobie kolejny model tej marki. Tym razem wybór padł na czarne zamszowe botki na obcasie z perłami. Ich cena to ok. 2500 złotych. Ceny podobnych modeli na szczęście nie są już tak wygórowane - zaczynają się już od 89,99 zł. Spójrz tylko jak pięknie będą...