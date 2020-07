Agnieszka Woźniak - Starak w kultowych botkach, które będą królowały tej jesieni! To absolutny must have na nadchodzące miesiące! 

Agnieszka Woźniak-Starak zawsze wygląda modnie i z klasą, a jej stylizacje przyciągają wzrok tysięcy fanek, które często inspirują się swoją idolką. Ostatnio paparazzi przyłapali dziennikarkę w centrum Warszawy, a na zdjęciach możemy zobaczyć kolejny fantastyczny look gwiazdy. Naszą szczególną uwagę przykuły botki, które będą królowały tej jesieni. Powoli powinnyśmy zacząć rozglądać się za takimi modelami. Zobaczcie jak pięknie wygląda w nich Agnieszka Woźniak - Starak!

Botki Agnieszki Woźniak - Starak to totalny must have nadchodzącej jesieni!

Agnieszka Woźniak-Starak kocha modę i doskonale wie, co aktualnie jest w trendach! Kiedyś dziennikarka stawiała na kobiece stylizacje i zazwyczaj widywaliśmy ją w sukienkach. Teraz zdecydowanie częściej możemy zobaczyć ją w wygodnych zestawach z bluzami bomberkami i modnymi sneakersami bądź botkami w roli głównej.

Również i tym razem Agnieszka Woźniak - Starak postawiła na wygodę! Gwiazda ubrała się w prosty, biały T-shirt i jeansy. Do tego dobrała luźną kurtkę w kolorze khaki, a całość stylizacji dopełniły karmelowe botki na niskim słupku.

Chociaż na razie lato mamy w pełni, to już powoli możemy rozglądać się za modnymi butami na jesień! Te, które ma na sobie Agnieszka Woźniak - Starak z pewnością zobaczycie także u wielu innych kobiet. Botki na niskim słupku i do tego ten kolor - absolutny must have!

A Wam jak podoba się look Agnieszki Woźniak - Starak? Naszym zdaniem gwiazda wygląda jak zawsze perfekcyjnie! My w szczególności pokochałyśmy jej botki!