Agnieszka Woźniak-Starak w jesiennym looku. Te spodnie nie są dla każdego! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Agnieszka Woźniak-Starak już od kilku lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" uwielbia bawić się modą i doskonale zna się na najnowszych trendach. Teraz Agnieszka Woźniak-Starak udowodniła, że nie boi się mocnych kolorów w swoich stylizacjach. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia dziennikarki! Trendy jesień 2021. Agnieszka Woźniak-Starak w jesiennej stylizacji Paparazzi "przyłapali" Agnieszkę Woźniak-Starak pod studiem "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka wychodziła z pracy w stylizacji, która idealnie sprawdzi się nie tylko jesienią. Gwiazda TVN pokazała się w modnych, dopasowanych jeansach, które połączyła w koszulą w intensywnym czerwonym kolorze. Agnieszka Woźniak-Starak wyglądała świetnie! Spójrzcie tylko na ten look. Agnieszka Woźniak-Starak zestawiła swoje czarne spodnie i czerwoną koszulę z modną oversizową marynarką w szarym kolorze. Look dziennikarki uzupełniła brązowa torebka na długim pasku i czarne botki z metalowym wykończeniem - to bardzo popularny model Isabel Marant, którego cena waha się w okolicach 4 tys. zł! Na szczęście, jak widzisz bardzo podobne modele - zamszowe lub ze sztucznej skóry możesz upolować np. w CCC. Zobacz poniżej te propozycje! Podoba się Wam najnowsza stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak? Nam bardzo!