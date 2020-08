Agnieszka Woźniak - Starak w hitowych klapkach za prawie 2,5 tysiąca złotych! Każda kobieta zwróci uwagę na ten oryginalny model

Agnieszka Woźniak - Starak kocha modę, a moda zdecydowanie kocha ją! Jej stylizacje zawsze zwracają ogromną uwagę, a wielbicielki gwiazdy często czerpią z nich inspirację. Po raz kolejny paparazzi przyłapali dziennikarkę w centrum Warszawy i znów możemy zobaczyć świetną stylizację prezenterki. Jej total look kompletnie nas urzekł, jednak największe wrażenie zrobiły na nas bardzo oryginalne klapki! To kultowy, ale też drogi model, bowiem trzeba się liczyć z wydatkiem 2,5 tysiąca złotych! Zobaczcie zatem jak wygląda w nich Agnieszka Woźniak - Starak.

Zobacz także: Trendy lato 2020. Agnieszka Woźniak-Starak w sneakersach za 3000 złotych! To ulubione buty influencerów na całym świecie

Agnieszka Woźniak - Starak w hitowych klapkach za prawie 2,5 tysiąca złotych! To bardzo oryginalny model

Agnieszka Woźniak - Starak to ikona stylu i klasy! Jeśli czasami nie macie pomysłu na to, co na siebie założyć, to warto zainspirować się stylizacjami gwiazdy. Dziennikarka nie przestaje zachwycać swoimi kolejnymi total lookami. Tym razem również wygląda obłędnie pięknie, a my zakochałyśmy się w jej klapkach. Są śliczne i nie da się oderwać od nich wzroku. Gwarantujemy, że nikt nie przejdzie obok nich obojętnie, a już na pewno każda kobieta zwróci na nie uwagę!

Agnieszka Woźniak - Starak zdecydowała się na białe klapki od J. W. Anderson. Buty są ozdobione wytłoczonym logo oraz dekoracyjną aplikacją w złotym kolorze. Do tego mają czarną, gumową podeszwę. Klapki, które ma na sobie dziennikarka dostaniecie na stronie vitkac.com w cenie 2405 złotych.

Gwiazda zdecydowała się również założyć oversizową sukienkę w stylu boho, a do całego zestawu dobrała słomianą torbę. Całość wygląda naprawdę fantastycznie!

A Wam jak się podoba najnowsza stylizacja Agnieszki Woźniak - Starak? My mówimy wielkie WOW! A klapki gwiazdy kompletnie skradły nasze serca!