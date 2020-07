Agnieszka Woźniak-Starak w ultramodnych spodniach, które będą królowały tej jesieni! Tego fasonu nie może zabraknąć w Twojej szafie

Agnieszka Woźniak - Starak doskonale wie jak wyglądać modnie i stylowo! Jej stylizacje zawsze są ogromnym hitem, na których wzorują się wielbicielki gwiazdy. Ostatnio paparazzi przyłapali dziennikarkę w centrum Warszawy. Nas urzekł jej total look, jednak szczególną uwagę zwracają jej spodnie. To absolutny must have na nadchodzące miesiące! Warto zacząć się już za nimi rozglądać - to właśnie one będą królowały tej jesieni!

Agnieszka Woźniak - Starak w boskich spodniach, które będą rządzić tej jesieni!

Lato w pełni, a w naszej szafie aktualnie dominują wakacyjne stylizacje. Jednak powoli powinnyśmy zacząć rozglądać się za jesiennymi hitami, które będą królować w najbliższych miesiącach. Agnieszka Woźniak - Starak już teraz doskonale wie, co będziemy nosić nadchodzącym, jesiennym sezonie. Dziennikarka kocha modę, dlatego z jej stylu warto czerpać inspirację! Kiedyś prezenterka stawiała na bardziej kobiece stylizacje i zazwyczaj widywaliśmy ją w sukienkach. Teraz zdecydowanie częściej możemy zobaczyć ją w wygodnych zestawach.

I właśnie ostatnio paparazzi przyłapali dziennikarkę w centrum Warszawy w modnym i wygodnym looku. Gwiazda tym razem wybrała koszulę przewiązywaną w talii w niebieskim kolorze, białe sznurowane buty oraz czarne, luźne spodnie z połyskiem. Tak, tak - to właśnie taki model zobaczycie u wielu Pań tej jesieni!

Wygodnie i modnie, czyli tak, jak lubimy najbardziej! Do tego kolor czarny będzie pasował praktycznie do wszystkiego. Chyba nie ma kobiety, która w swojej szafie nie ma spodni właśnie w tym odcieniu. W tym sezonie jednak stawiamy na połysk!

Takie spodnie możecie dopasować zarówno do casualowych looków, jak również eleganckich - świetnie sprawdzą się na różne okazje. Nieważne czy dobierzecie do nich szpilki czy sneakersy - i tak będziecie wyglądać bosko.

Pamiętajcie, że w nadchodzących miesiącach stawiamy na wygodę! Obcisłe spodnie odchodzą powoli w zapomnienie, dlatego koniecznie weźcie pod uwagę zakup właśnie takich spodni, jakie ma na sobie Agnieszka Woźniak - Starak!