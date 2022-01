Agnieszka Woźniak-Starak przekazała na aukcję WOŚP swoje ulubione torebki: "Złota a skromna"

Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w hitowych kozakach! To must have na 2021 rok

Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny zachwyca swoją stylizacją. Paparazzi bardzo często śledzą piękną prowadzącą "Dzień dobry TVN", kiedy wychodzi ze studia stacji. Tak się stało również i tym razem, dzięki czemu znów możemy podziwiać jej doskonały total look. Gwiazda postawiła na fantastyczny płaszcz, ale to jej kozaki totalnie skradły nasze serca. Każda kochająca modę kobieta, powinna je mieć w swojej szafie! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak o kontrowersyjnych botkach racicach za 4,5 tys. zł! "Ja lubię dziwne buty" Agnieszka Woźniak-Starak w hitowych kozakach! To must have na 2021 rok Agnieszka Woźniak-Starak należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. Każda jej stylizacja przyciąga wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają czerpać inspirację z jej total looków. W szafie prowadzącej "Dzień dobry TVN" znajdują się prawdziwe modowe perełki od najlepszych światowych projektantów. Prezenterka w swoich stylizacjach stawia na pełną elegancję, jednak czasami potrafi nas też nieźle zaskoczyć, tak jak ostatnio - jej "wielbłądzie buty" były szeroko komentowane w sieci , ale jak przyznała sama gwiazda, bardzo lubi kontrowersyjne modele obuwia. Ale tym razem jest klasycznie, a Agnieszka Woźniak-Starak tą stylizacją rozbiła bank! My nie możemy oderwać od niej wzroku. Zobaczcie sami, jak ostatnio wyglądała prowadząca "Dzień Dobry TVN". Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na przepiękny, elegancki, brązowy płaszcz zapinany na duże guziki i przewiązywany pasem w talii. Jak możemy dostrzec na zdjęciu, gwiazda założyła również jeansową sukienkę, a do tego dobrała wzorzystą, dużą torbę w brązowych odcieniach. Ale teraz spójrzcie na te fantastyczne buty prowadzącej "Dzień Dobry TVN"!...