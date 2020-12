Agnieszka Woźniak-Starak przegrała w sądzie! Gwiazda TVN musiała przeprosić za swoje słowa: "Poniosło mnie"

Agnieszka Woźniak-Starak musiała publicznie przeprosić mężczynę, który kilka lat temu wytoczył jej proces. Gwiazda TVN podczas relacji na InstaStories zdradziła, że przegrała walkę w sądzie dlatego teraz w sieci pojawiło się krótkie oświadczenie, w którym przeprasza biznesmena za naruszenie jego dobrego imienia i wizerunku.

Jak całą sprawę komentuje Agnieszka Woźniak-Starak?

Agnieszka Woźniak-Starak podczas relacji w sieci przyznała, że kilka lat temu bardzo emocjonalnie zareagowała na informacje o pewnym biznesmenie, który rozpoczął sprzedaż mięs z dzikich zwierząt. Gwiazda TVN skrytykowała wówczas mężczyznę i jego pomysł na promowanie takich zwierząt jak zebry czy kangury.

Gwiazda TVN przyznała, że ostro skrytykowała mężczyznę, a później sprawa trafiła do sądu.

Znacie mój stosunek do zwierząt, poniosło mnie. W krótkich żołnierskich słowach napisałam na Instagramie co myślę o panu Grzegorzu. Pan Grzegorz również się zdenerwował i poszedł do sądu, do czego miał pełne prawo. W sądzie przegrałam i zostałam zobowiązana do publikacji przeprosin - dodała w relacji.