Agnieszka Woźniak-Starak szczerze o tym, co działo się po śmierci jej męża Piotra. Bez psychiatry nie przeżyłaby tego

Agnieszka Wóźniak-Starak po raz pierwszy od śmierci męża, zdecydowała się udzielić obszernego wywiadu, w którym opowiedziała o tej wielkiej tragedii. Dziennikarka wyjawiła, jak wyglądały pierwsze miesiące po odejściu Piotra Woźniaka-Starak, a także co działo się, gdy trwały poszukiwania jej męża na jeziorze Kisajno. To wyznanie ściska serce...

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak straciła ciążę! Jej dziecko było poważnie chore

Rok 2019 bardzo doświadczył Agnieszkę Woźniak-Starak. Prezenterka w sierpniu ubiegłego roku pożegnała ukochanego męża, Piotra Woźniaka-Staraka. Znany producent zginął w wypadku na jeziorze Kisajno. Poszukiwania męża dziennikarki trwały kilka dni. Agnieszka Woźniak-Starak w wywiadzie dla "Pani" opowiedziała, jak wyglądał ten niezwykle trudny czas, gdy trwały poszukiwania jej ukochanego.

Jeszcze podczas poszukiwań Piotrka spotkałam się na Mazurach z psychiatrą. Świadomie poprosiłam o spotkanie, bo nie wiedziałam, jak zareaguję na to, co się nieuchronnie miało wydarzyć. Mieliśmy bardzo długą rozmowę i usłyszałam wtedy niezwykle mądre słowa, które wzięłam sobie do serca: "Są dwie drogi. Jedna to: będę mówić, będę rozmawiać, a jak będę mówić, to będą pojawiać się pomysły; jak będą pojawiały się pomysły, to będziemy już na dobrej drodze. A jak się zamknę w sobie, zamrożę, to bardzo trudno będzie się z tego wydostać". Nasi przyjaciele, rodzina, wszyscy zaczęli zjeżdżać na Mazury - powiedziała w wywiadzie dla "Pani", Agnieszka Woźniak - Starak.