Agnieszka Woźniak-Starak pokazała kolejne wnętrze stylowego domu. Boska toaletka i stylowe krzesła!

Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać jak medytuje. Okazuje się, że w skupieniu przeszkadzał jej jeden ze zwierzaków. Jednak największą uwagę zwraca nie tyle sytuacja , ale wnętrze, które widać na zdjęciu. Tego pomieszczenia dziennikarka jeszcze nigdy nie publikowała! Co za stylowe pokój...

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała kolejne wnętrze stylowego domu

Agnieszka Woźniak-Starak chętnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, na których pokazuje jak spędza czas. Okazuje się, że dziennikarka uwielbia odpoczywać w swoim mieszkaniu w Konstancinie w towarzystwie zwierzaków, których ma całkiem sporą gromadkę. Gwiazda TVN zazwyczaj pokazuje na Instagramie swój salon, a tym razem zrobiła wyjątek i pochwaliła się niepublikowanym dotąd pomieszczeniem.

Wygląda na to, że jest to sypialnia Agnieszki Woźniak-Starak z nowoczesną toaletką z dużym lustrem, stylowym krzesłem i lampą, która przyciąga największą uwagę. Jak wiadomo wnętrza w domu dziennikarki urządzone są w stylu eklektycznym, ale wygląda na to, że w sypialni panuje nowoczesny wystrój.

Agnieszka Woźniak-Starak chętnie chwali się na Instagramie zdjęciami, na których widać, jak mieszka.

Dziennikarka jest też uważana za jedną z najbardziej stylowych gwiazd.