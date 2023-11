Okazuje się, że w trakcie wesela przyjaciółka Agnieszki Woźniak-Starak wygłosiła przemowę. Co powiedziała?

Moja przyjaciółka i świadkowa na naszym ślubie wygłosiła mowę, do której przygotowywała się przez miesiąc. Tak to przeżywała, że zapisała się nawet na lekcje do specjalisty od wystąpień publicznych- przyznała Agnieszka Woźniak-Starak. W każdym razie, na weselu, po tej mowie wszyscy gratulowali mi świadkowej. I tam był taki fragment, w którym ona przypomniała, jak rok wcześniej byłyśmy w Zakopanem na święta Bożego Narodzenia. Już byłam z Piotrem, już byliśmy zaręczeni, jechałyśmy obie saniami, była piękna noc, kompletnie czarna, na niebie gwiazdy, wypatrywałyśmy tych spadających i ona mnie zapytała: „Jakie masz marzenie? Co byś chciała?”. A ja jej na to powiedziałam: „Mnie się już wszystkie marzenia spełniły”.