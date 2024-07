Agnieszka Woźniak-Starak ma już wszystkie prezenty na święta? Okazuje się, że dziennikarka dużo wcześniej przygotowuje się do świąt. W rozmowie z Party.pl Agnieszka Woźniak-Starak wyznała, że większość upominków dla bliskich ma już zakupione, a brakuje jej zaledwie kilku:

Większość już ogarnęłam. Im jestem starsza to bardziej z głową próbuje do tego podejść, przygotowywać się trochę wcześniej, bo gdybym miała teraz wbijać się do sklepów albo galerii handlowych, to nie ma mowy. Teraz czekają tylko na opakowania te prezenty. Jeszcze paru brakuje.