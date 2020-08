To zdjęcie Agnieszki Woźniak-Starak ucieszyło jej fanów! Wszyscy z niecierpliwością na to czekają

Kilka dni temu paparazzi przyłapali Agnieszkę Woźniak - Starak na spotkaniu z Edwardem Miszczakiem. Szybko pojawiły się spekulacje, że być może jest to znak, iż dziennikarka już wkrótce wróci do telewizji. Najnowsze zdjęcie prezenterki oraz opis pod nim, który dodała na Instagramie, dodatkowo dały nadzieję fanom, że może to być prawda. Pojawiło się mnóstwo komentarzy i komplementów dla prezenterki. Sprawdźcie szczegóły!

Agnieszka Woźniak-Starak "czeka na dobre wiadomości"

Agnieszka Woźniak-Starak po tragicznej śmierci męża, niemal okładnie przed rokiem, wycofała się życia publicznego i zrezygnowała z pracy w telewizji. Kilka miesięcy temu wróciła do aktywności zawodowej, jednak dziennikarka zdecydowała się na pracę w newonce.radio, gdzie prowadzi audycję "Life Balance". Oczywiście prezenterka przez lata była związana z telewizją TVN i bardzo lubiła swoją pracę. Mogliśmy zobaczyć ją jako prowadzącą wielu show, w tym programu "Big Brother", który był dla niej naprawdę ważny.

Niedługo minie rok od tragicznych wydarzeń w życiu gwiazdy. Stacja TVN oczywiście czeka na prezenterkę, która przecież jest prawdziwą ikoną telewizji. Ostatnio na Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie, które dało fanom kolejne nadzieje na powrót Agnieszki Woźniak - Starak do pracy. Na fotografii widzimy dziennikarkę stojącą obok skrzynki na listy, a podpis pod zdjęciem brzmi:

W oczekiwaniu na dobre wiadomości ✉️ - napisała Agnieszka Woźniak - Starak.

Fani pod postem napisali dla dziennikarki mnóstwo komplementów i liczą, że te wszystkie sygnały oznaczają powrót Agnieszki Woźniak - Starak do TVN.

- Miło by było znowu zobaczyć Panią na szklanym ekranie😉🤗 - No miejmy nadzieję że znów Pani Agnieszko zobaczymy Cię wkrótce w TV 😊 - Piękna kobieta!!! mam nadzieję, że szczęście już niedługo zapuka do jej drzwi !!!♥️🍀🍀🍀 - Życzę aby otrzymywała pani same dobre wiadomości 😍 dużo dobrego dla pani 😍 - Mam nadzieje ze plotki się potwierdza i od września będzie można Panią oglądać w DDTVN 😍😍 - piszą fani.

Na ten moment nie ma jeszcze żadnych, oficjalnych informacji dotyczących powrotu Agnieszki Woźniak - Starak do stacji TVN. Jakiś czas temu "Super Express" ustalił, że dziennikarka nie chciałaby więcej zajmować się programami rozrywkowymi. Jak podawał tabloid dziennikarka podobno zastanawia się nad dokumentami oraz reportażami, które w przeszłości przygotowywała dla TVN Style. Chciałaby zajmować się trudnymi życiowymi tematami.

My trzymamy mocno kciuki za Agnieszkę Woźniak - Starak! Wspaniale byłoby móc znów oglądać ją w telewizji.

Agnieszka Woźniak - Starak kilka miesięcy temu rozpoczęła pracę w newonce.radio. Fani z niecierpliwością czekają jednak na jej powrót do telewizji!