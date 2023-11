Agnieszka Woźniak-Starak wydała długie oświadczenie w sprawie śmierci jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął na mazurskim jeziorze Kisajno w połowie sierpnia. W nim dziennikarka zdementowała krążące plotki dotyczące tragedii. Swoją wypowiedź umieściła na Instagramie. Jednocześnie Agnieszka nie wyłączyła możliwości komentowania wpisu. Posypało się mnóstwo słów wsparcia, na które 41-latka odpowiedziała.

Agnieszka Woźniak-Starak umieściła drugi wpis na Instagramie po śmierci jej męża. W obszernej wypowiedzi zdementowała informacje, jakoby została przesłuchana w prokuraturze. Opowiedziała też o ostatnich chwilach na Mazurach. Okazało się, że Piotr Woźniak-Starak zginął w dniu urodzin jej taty. Niestety gwiazda TVN-u jest zmuszona do przeżywania żałoby na oczach wszystkich. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z takiego obrotu spraw, bo sama z Piotrem była częścią tego świata i nie kłóci się z tym, że wciąż para w nim pozostaje.

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak wydała oświadczenie w sprawie śmierci męża! "Tak, był szalony i zapłacił za to najwyższą cenę"

Pod postem pojawiło się mnóstwo słów wsparcia dla Agnieszki. Na kilka komentarzy 41-latka odpowiedziała.

Kolejna z użytkowniczek Instagrama napisała, że Piotr z pewnością życzyłby sobie właśnie takiego wpisu, który został umieszczony.

Dziennikarka podziękowała za słowa wsparcia fanom, którzy nie opuścili jej w trudnym dla niej czasie.

- (...) Dodajemy Ci sił na codzień. Takich jak my jest mnóstwo, ale warto żebyś wiedziała że to jest niesamowita siła, ta szczera, pokładana w tysiącach ludzi których nie znasz, i zapewne nigdy nie poznasz. To jest braterstwo, moc, ludzkość!

- Ja to naprawdę czuję. Dziękuję - wyznała.