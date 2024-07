Piękna Agnieszka Szulim ma stałe grono fanów, który śledzą każdy jej krok. Niedawno mogliśmy ją podziwiać w eleganckich kreacjach na salonach, a teraz mamy okazję przyjrzeć się gwieździe w nieco innej wersji. Dziennikarka i prezenterka właśnie wzięła udział w kampanii promującej ekskluzywny warszawski butik. Zobacz też: Szulim zachęca do stosowania swojej diety. Ma bardzo kuszący argument

W profilu sklepu na Instagramie właśnie pojawił się filmik, w którym możemy obejrzeć nagranie backstage z udziałem Szulim. Gwiazda ubrana jest w seksowną, czarną sukienkę i wykonuje zmysłowy taniec, jednocześnie pozując do zdjęć. Do tego Szulim ma na głowie królicze uszy! Pod filmikiem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, pełnych zachwytów nad urodą i seksapilem gwiazdy. Dołączamy się do nich.

A jak się Wam podoba?

