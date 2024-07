Czy to początek ostrej kłótni między Agnieszką Szulim a Agnieszką Jastrzębską? W ostatnim odcinku "Na językach" doszło do zabawnej wymiany zmian, w której urażona została sama Jastrzębska. Przy okazji materiału o rzekomym konflikcie między Anną Lewandowską a Ewą Chodakowską dziennikarka TVN wspomniała, że do tej pory nie ćwiczyła, ale zamierza wziąć się za siebie i nieco zrzucić. W tym momencie zaczęło się najlepsze...

- Ja właśnie nie ćwiczę, ale zamierzam - powiedziała Jastrzębska. Mikołaj Lizut odparł - Ale wyglądasz, jakbyś ćwiczyła! - powiedział. Agnieszka Jastrzębska była zaskoczona - Naprawdę? Ojej, dziękuję ci Mikołaj. Tak mnie podniosłeś na duchu! - powiedziała. Michał Piróg poszedł o krok dalej - Ale Lizut nie powiedział, co ćwiczyła! - dodał tancerz. - Chyba sumo! - spuentowała Agnieszka Szulim.

Agnieszka Jastrzębska nie wytrzymała i widocznie poirytowana odrzekła:

Kto powiedział, że sumo? Agnieszka? Dziękuję ci kochana! Ty za to wyglądasz ślicznie!

W rozmowę ponownie włączył się Michał Piróg.

- Musisz mieć dystans do siebie - poradził jej Piróg. Na co Jastrzębska odparła - Ja właśnie mam taki dystans. W poprzednim odcinku zjadłam ptysia, siedząc w bezie.

Uważacie, że Agnieszka Jastrzębska niepotrzebnie się zirytowała? Może przydałoby się jej, jak poradził Michał Piróg, nieco więcej dystansu do siebie?

Agnieszka Szulim specjalnie chciała dopiec Jastrzębskiej?

Agnieszka Jastrzębska wzięła uwagę Szulim bardzo do serca