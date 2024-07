Agnieszka Szulim z pewnością nie może narzekać na brak zajęć. Odkąd została gwiazdą programu "Na językach" to ona jest na językach wszystkich. Prezenterka prowadzi wszystkie najważniejsze branżowe imprezy, pojawia się na okładkach, a jej związek z milionerem budzi coraz większe zainteresowanie. Przypomnijmy: Szulim pocałowana w usta na gali. Sytuację obserwował jej chłopak milioner

Kiedy na początku 2013 roku Agnieszka przeszła z TVP do TVN, chyba nikt nie spodziewał się, że tak szybko stanie się jedną z największych gwiazd stacji. Okazuje się, że Telewizja Publiczna nie chciała tak łatwo wypuścić jej ze swoich rąk i miała dla nie ofertę nie do odrzucenia - Szulim mogła zostać gospodynią popularnego show "The Voice of Poland". Jej miejsce ostatecznie zajęła Marika.

Nie zgodziła się, choć w rozmowie z Cosmopolitanem zdradziła, że TVN zagwarantował jej tylko 4 odcinki jej programu.

Najbardziej nie znoszę w sobie tego, że mam słomiany zapał. Często zapalam się do czegoś wielkim płomieniem, który szybko gaśnie - przekonuje

Nie zanosi się jednak na to, żeby w TVN jej płomień gasnął.

Agnieszka Szulim na gali "Polacy z werwą":