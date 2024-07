Na początku tygodnia Flesik.pl zelektryzował internet wiadomością o rzekomym pojednaniu się Dody i Agnieszki Szulim. Powołując się na własne źródło redakcja przytoczyła opis spotkania w jednym z warszawskich centrów handlowych. Podobno obie gwiazdy miały spotkać się na kawie i w spokoju wymieniać plotki. Serwis spekulował nawet, że panie ustalały wspólną strategię na najbliższy czas.

Zobacz: Program Szulim bez Dody traci widzów!

- Patrzyły sobie w oczy, dyskutowały. Nie wiem o czym , ale było widać, że były skupione, od czasu do czasu uśmiechały się do siebie. Nie było złości ani nerwów, zachowywały się jakby ubijały interes jakiś albo jak dwie przyjaciółki, co sobie opowiadają wrażenia z wakacji.