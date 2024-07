Agnieszka Szulim ma już całkiem imponujący staż w polskim show-biznesie, ale dopiero od jakiegoś czasu dołączyła do grona gwiazd, które wywołują kontrowersje swoimi wypowiedziami i opiniami na rozmaite tematy. Jedno jest pewne - Agnieszka to odważna kobieta! Przypomnijmy: Szulim skoczyła ze spadochronem: Nergal, gonię cię

W swoim programie "Na Językach" Szulim często porusza zagadnienia związane z kulisami show-biznesu, o których zwykły śmiertelnik nie może wiedzieć - zasady pracy paparazzi, grafików w dużych magazynach, menadżerów. W rozmowie z AfterParty.pl Agnieszka przyznała, że dzięki swojemu programowi czy "Maglowi Towarzyskiemu" sama wiele się o show-biznesie nauczyła. Podkreśla, że w odróżnieniu od choćby amerykańskich gwiazd, u nas celebryci nie mają dostępu do grona specjalistów, którzy żmudnie planowaliby ich karierę krok po kroku.

Ja się cały czas uczę, ze wszystkiego warto wyciągać wnioski. Dla mnie też "Magiel Towarzyski" był takim programem, który chętnie oglądałam, bo sama się z niego trochę uczyłam. Polski show-biznes nie jest tak rozbuchany jak na Zachodzie, gdzie wchodzi gwiazda z całym sztabem stylistów, pijarowców, rzeczników prasowych i wszyscy kierują każdym kolejnym ruchem i mają pomysł, pilnując, żeby to szło w odpowiednio stronę. My często wchodzimy do dżungli i na sobie sami w tej dżungli uczymy się jakoś żyć, przeżyć, walczyć o to życie. Trzeba doświadczyć tego na własnej - popełniałam wiele błędów jak każdy, ale staram się wyciągać z nich wnioski i myślę, że nasz program też może spełniać taką rolę - powiedziała w rozmowie z nami.