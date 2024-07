Reklama

Agnieszka Szulim po transferze do TVN stała się pierwszoligową gwiazdą. Jej program "Na językach" okazał się sporym hitem i namieszał w nieco skostniałym show-biznesie. Teraz dziennikarka miesza na okładkach magazynów, na których gości coraz częściej. Co prawda Agnieszka selektywnie podchodzi do tytułów dla których pozuje, ale jeśli już się na to decyduje... jest co czytać i oglądać. Zobacz: Szulim na okładce "Gali"

W grudniu Agnieszka pojawi się na okładce "Shape". Miesięcznik znany z propagowania zdrowego trybu życia nakłonił Szulim do zdradzenia swoich sekretów urody, dzięki którym "może sięgnąć gwiazd".

Na okładce 35-letnia dziennikarka pozuje w seksownej spódnicy z podkreślonymi, różowymi ustami. To chyba najbardziej nieświąteczna okładka na święta. Jak wam się podoba? Wolicie takie, czy może bardziej tradycyjne sesje? Porównaj: Gessler na świątecznym wydaniu magazynu "Viva!"

(fot. Facebook Shape Polska)

