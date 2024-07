Agnieszka Szulim na imprezie Desperados The Wildest Night

1 z 14

Drugi sezon programu "Na Językach" ruszył już w pełni, rozkręciła się też Agnieszka Szulim. Gwiazda coraz ostrzej komentuje poczynania koleżanek z show-biznesu, chętniej też pokazuje się na salonach. Przypomnijmy: Szulim: W zachowaniu gwiazd widać desperację

Wczoraj Agnieszka pojawiła się na imprezie "The Wildest Night" marki Desperados. Ostatnio widywaliśmy dziennikarkę w stylowych, ale dość zachowawczych stylizacjach - tym razem Szulim postanowiła zaszaleć. Do niepozornego białego t-shirtu i dżinsów założyła długi cekinowy płaszcz, dzięki któremu, dosłownie i w przenośni, błyszczała przed fotoreporterami. Włosy zaś ujarzmiła opaską z kolorowymi kamieniami i musimy przyznać, że w takim wydaniu Agnieszka bardzo nam się podoba! Gwiazda imprezowała m.in. z Natalią Siwiec, co potwierdzają zdjęcia opublikowane przez Szulim na jej Instagramie.

