Agnieszka Sienkiewicz z "Przyjaciółek" skrytykowana za... zbyt szczupłą sylwetkę! Aktorka nie wytrzymała! 

Internauci coraz częściej czują się bezkarni, pozostawiając swoje komentarze w sieci. Agnieszka Sienkiewicz opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją szczupłą sylwetkę. Pod zdjęciem pojawiło się sporo komentarzy. Było mnóstwo komplementów ale pojawiły się także niemiłe słowa. Aktorka postanowiła skonfrontować się z jedną z autorek niezbyt przyjemnego komentarza, wywołując ją do dyskusji. Jaki był tego efekt? Sami zobaczcie.

W ostatnim czasie bardzo wiele mówi się o tzw. fatshamingu. Jednak te same nieprzyjemności dotykają również osoby o każdym innym typie sylwetki, o czym również należy pamiętać. Pod ostatnim zdjęciem Agnieszki Sienkiewicz jednak z internautek postanowiła zostać niewybredny komentarz o treści:

Aktorka postanowiła skonfrontować się z osobą, która miała odwagę w niemiły sposób zwrócić uwagę na jej wygląd, sugerując jej, że jest zbyt chuda.

Bardzo ciekawy komentarz od kobiety!!!! Zastanawiam się jaki miał cel? Chciała mnie Pani obrazić, dogryźć poczuć się lepiej??? Pytam bo mnie to naprawdę szalenie interesuje, dlaczego kobieta kobiecie pisze taki komentarz!!! Dlaczego przyznaje sobie Pani prawo do krytykowania mojego wyglądu? Bo ja nikogo tu nie pytałam czy mu się podoba moja sylwetka? Mam nadzieje, że Pani odpowie, bo jestem absolutnie zafascynowana tego rodzaju zjawiskiem!!! Czekam na Pani odpowiedz Pani Tusiu! - napisała Agnieszka Sienkiewicz

Niemiły komentarz spowodował, że za aktorką opowiedziało się mnóstwo jej fanek. Niestety w efekcie autorka komentarza usłyszała również sporo niemiłych słów na temat swojego wyglądu. Internautką okazała się być nastolatka, która nie do końca przemyślała swoje słowa, które zostawiła pod zdjęciem Agnieszki:

Nie miałam na celu nikogo urazić a , że co nie którzy odebrali to za "hejt" to nie moja wina . Ja mam 17 lat jestem młoda w tym wieku dużo błędów się popełnia nie ma ideałów. (...) Nie miałam na celu skrytykować Pani figury ale oczywiście już fala nienawiści w moją stronę musiała polecieć ale takie życie Ja nie jestem temu winna, że w ten a nie inny sposób Pani to odebrała pisałam z laptopa, gdzie nie ma możliwości dodawania emotek prosta piłka . Pozdrawiam Pani Agnieszko !