Agnieszka Sienkiewicz pokazała jak wygląda jej brzuch po dwóch ciążach! Fanka: "zasługa ćwiczeń z Anną Lewandowską?"

Agnieszka Sienkiewicz poczuła już lato i postanowiła odsłonić swój brzuch! Jak wiadomo piękna aktorka jest już mamą dwóch córeczek, jednak zdecydowanie po niej tego nie widać. Gwiazda jest w życiowej formie, a fani wręcz nie mogą uwierzyć, jak pięknym, płaskim brzuchem może pochwalić się Agnieszka Sienkiewicz. Tylko spójrzcie na to zdjęcie. Niesamowite!

Agnieszka Sienkiewicz pokazała swój brzuch po dwóch porodach

Agnieszka Sienkiewicz należy do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności. Gwiazda między innymi nie ujawnia wizerunku swoich dzieci w mediach społecznościowych. Sama jednak jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu często możemy podziwiać jej piękne zdjęcia. Tym razem gwiazda serialu "Przyjaciółki" wywołała niemałe zamieszanie w swoich social mediach, kiedy dodała fotografię, na której pokazuje swój goły brzuch!

Jak wiadomo Agnieszka Sienkiewicz jest już mamą dwóch córeczek - Zosi i Marysi. Jednak patrząc na formę aktorki w życiu nie pomyślelibyśmy, że gwiazda kiedykolwiek rodziła. Jej brzuch jest idealnie płaski i dostrzegli to również fani! Są zachwyceni i nawet trochę zazdroszczą Agnieszce Sienkiewicz takiej formy. Post aktorki skomentowały nawet koleżanki po fachu, miedzy innymi Olga Kalicka i Anita Sokołowska. Jedna z fanek z kolei zapytała, czy taka piękna figura to zasługa ćwiczeń z Anią Lewandowską!

- Taki brzuch po ciąży!!!!! Niesprawiedliwe to jest 😱 - napisała Olga Kalicka. - Cześć chudzino 💚 - dodała Anita Sokołowska - Ale sylwetka❤️ to zasługa ćwiczeń z Anną Lewandowska? petarda👏 - Zazdroszczę Pani tak pięknego brzuszka😍 ja po dwóch ciążach mam ogromny z nim kłopot😒 - Mega 😍😍a jaki brzuszek już ❤️ - piszą pozostali fani.

Naprawdę ciężko oderwać wzrok od tego pięknego zdjęcia aktorki! Fani są również zachwyceni, że nawet bez grama makijażu gwiazda wygląda po prostu wspaniale. Zobaczcie zatem fotografię, na której Agnieszka Sienkiewicz pokazała swój brzuch po dwóch porodach! To jest po prostu niesamowite!

Agnieszka Sienkiewicz bardzo lubi aktywność fizyczną, co z pewnością przyczyniło się do powrotu do formy sprzed ciąży.