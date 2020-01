Agnieszka Sienkiewicz pokazała swojego męża! A fani pytają: "To Maciek Zakościelny?"

Agnieszka Sienkiewicz pochwaliła się wspólnym zdjęciem z mężem! Aktorka naprawdę bardzo rzadko publikuje w sieci zdjęcia swoich bliskich, ale tym razem zrobiła wyjątek! A

W maju 2017 roku w tajemnicy przed mediami aktorka wyszła za mąż za właściciela sieci aptek, Mikołaja Gauera. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" dopiero rok po ślubie pokazała zdjęcie z uroczystości! Para w zasadzie nie pojawia się razem na oficjalnych imprezach, a w sieci trudno znaleść ich wspólne zdjęcia.

Teraz jednak Agnieszka Sienkiewicz zaskoczyła swoim fanów i pokazała, jak wygląda jej ukochany mąż! Niektórzy internauci zauważyli, że Mikołaj Gauer jest łudząco podobny do Macieja Zakościelnego.

Agnieszka Sienkiewicz razem z mężem i córkami już od kilku dni wypoczywa na wakacjach - szczęśliwa rodzinka wyjechała w Alpy. W sieci pojawiło się kilka fotek z ich wspólnego wyjazdu, a na jednym ze zdjęć Agnieszka Sienkiewicz pozuje z mężem.

Jak na wspólne zdjęcie Agnieszki Sienkiewicz i jej męża zareagowali internauci?

- To Maciek Zakoscielny?

- Myślałam , że to Zakościelny 😂😄😂

- Pieknie razem wygladacie😍😍

- Czy tylko ja myślałam, że to Maciej Zakościelny? 🤔

- Piękna para 💗💗💗💗- piszą fani.