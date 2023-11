Agnieszka Sienkiewicz, gwiazda serialu "Przyjaciółki", niedługo po raz drugi zostanie mamą. Gwiazda wraz z mężem Mikołajem Gauerem ma już trzyletnią córeczkę Zofię, a teraz spodziewa się narodzin drugiej córki! Co ciekawe, według tygodnika "Świat i ludzie", Agnieszka Sienkiewicz miała termin porodu wyznaczony na wiosnę, więc zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Teraz aktorka postanowiła pokazać swój ciążowy brzuszek i rzeczywiście - jest już bardzo duży!

Agnieszka Sienkiewicz bardzo rzadko pokazuje swoje fotografie w ciąży. W przeciwieństwie do wielu Instamatek aktorka najwyraźniej chce zachować ten wyjątkowy czas tylko dla siebie i swojej rodziny. Teraz jednak zrobiła wyjątek i na swoim profilu na Instagramie pokazała fragment ciążowego brzuszka. Jest już naprawdę duży, więc można przypuszczać, że aktorka faktycznie lada moment powita na świecie swoją drugą pociechę.

Przy okazji publikacji nowego zdjęcia Agnieszka Sienkiewicz pożaliła się nieco na upale dni. Wyznała, że wysokie temperatury dają się jej we znaki.

Ciepło się do Was dziś usmiecham....!!!!! Upał, to nie jest oczywiście to co ciężarne lubią najbardziej ale jakoś daje rade!!!!! Pozdrawiam Więc szczególnie wszystkie Panie, które toczą się teraz tak jak ja na spuchniętych nóżkach ????????????????????????????- napisała aktorka.