Świetna forma Agnieszki Radwańskiej w kończących tenisowy sezon Mistrzostwach WTA w Singapurze. Krakowianka awansowała do finału zawodów, w których udział bierze osiem najlepszych tenisistek świata. Tym samym została dwunastą tenisistką, która zarobiła na korcie ponad 20 mln dolarów.

Wygrana Agnieszki Radwańskiej w Singapurze

Na drodze do finału naprzeciwko Agnieszki Radwańskiej stanęła Hiszpanka Garbine Muguruza, która do tej pory w Singapurze wygrała wszystkie swoje trzy mecze. Radwańska zaczęła turniej gorzej ponosząc dwie porażki i szczęśliwie awansując w trzecim spotkaniu do półfinału.

Na korzyść Muguruzy przemawiał również bilans poprzednich meczów z Radwańską - Hiszpanka wygrała wszystkie cztery spotkania, jakie w tym sezonie rozegrały między sobą. Tym razem jednak musiała uznać wyższość najlepszej polskiej tenisistki.

Już początek meczu wskazywał na to, że Radwańska będzie mogła się cieszyć po zakończeniu spotkania. Nie utrzymała jednak prowadzenia 4:1 w pierwszym secie i uległa Hiszpance w tie-breaku. Następne sety to już popis gry Radwańskiej, która nie dała Magurguzie szans, pewnie wygrywając 2:1 (6:7, 6:3, 7:6).

W finale Agnieszka zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Marią Szarapową i Petrą Kvitovą. To jeden z największych sukcesów Radwańskiej w karierze.

Zwycięstwo zapewniło Radwańskiej także ogromny sukces finansowy.

Za sam udział w finale turnieju Masters zarobiła 590 tys. dolarów. Jeśli wygra i zdobędzie tytuł, jej konto powiększy się o 1 160 tys. dolarów. Kto żałuje teraz, że nie został tenisistą? :)

Agnieszka Radwańska po wygranej w turnieju w Tokio:

