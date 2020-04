Agnieszka Radwańska w zaawansowanej ciąży robi zakupy z torebką Hermes za 50 tys. zł!

Agnieszka Radwańska jest już w zaawansowanej ciąży, co doskonale widać na ostatnich zdjęciach paparazzi. Była tenisistka wybrała się na zakupy do warzywniaka w wygodnej stylizacji, jednak nawet pod luźną sukienką nie udało się ukryć ciążowego brzuszka. To oznacza tylko jedno Agnieszka Radwańska już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą! Na uwagę zasługuje torebka tenisistki! Jej cena szokuje...

Agnieszka Radwańska na zakupach!

Agnieszka Radwańska wybrała się na szybkie zakupy do jednego z warzywniaków na Saskiej Kępie. Sportsmenka postawiła na wygodną stylizację złożoną z szerokiej długiej sukienki, jeansowej kurtki, różowych sportowych butów i musztardowej torebki marki Hermes Kelly, której cena dochodzi nawet do 50 tys. zł.

Na uwagę w wyglądzie gwiazdy sportu zasługuje jeszcze jeden szczegół! To w jaki sposób Agnieszka Radwańska nosi maseczkę! Od 16 kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, ale na zdjęciach tenisistki doskonale widać, że zakrywa ona jedynie usta.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia Agnieszki Radwańskiej!

Na uwagę zasługuje torebka Agnieszki Radwańskiej. To Hermes Kelly, która kosztuje nawet 50 tys. zł!

Agnieszka Radwańska nawet pod szeroką sukienką nie ukryje już ciążowego brzuszka.

Po zakupach Agnieszka Radwańska odjechała swoim sportowym Porsche.