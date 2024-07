Marka Lilou to niezwykły przykład polskiej firmy, która podbiła świat w niecałe 10 lat! Kobiety pokochały ją za piękno, możliwość personalizacji i doskonałą jakość produktów. Biżuterię od Lilou noszą polskie i hollywoodzkie gwiazdy takie jak Agnieszka Radwańska, Sandra Bullock i Paris Jackson! Zobaczcie koniecznie, które modele wybrały, bo to właśnie one będą hitem na jesień.

Reklama

Za co gwiazdy kochają markę Lilou?

Lilou jest już marką kultową i cenioną w Polsce oraz zagranicą. Ma już 37 butików w największych miastach w Polsce, Niemczech, Francji i Czechach. Co jest wyjątkowego w biżuterii od Lilou, że wybierają ją nawet największe gwiazdy? Jest piękna, zawsze w światowych trendach i sprawia, że jej właścicielka wyróżnia się z tłumu. Unikalność biżuterii od Lilou polega również na możliwość personalizacji. Możemy stworzyć ją od początku do końca (wybrać kolor i grubość sznurka, rodzaj i kształt zawieszki, materiał z którego jest wykonany) lub nanieść grawer na „gotową” biżuterię. Marka Lilou ma wiele niezwykłych kolekcji, a każda z nich ma swój motyw przewodni i ideę. Która kolekcja najlepiej odzwierciedla Agnieszkę Radwańską, Sandrę Bullock i Paris Jackson?



Kolekcja Pawie - wybór Agnieszki Radwańskiej

Mat. prasowe

Agnieszka Radwańska do krótkiej, różowej sukienki wybrała z kolekcji Pawie wyraziste i długie kolczyki z onyksem, pozłacane 18 karatowym złotem. Onyks jest nazywany „kamieniem wewnętrznej siły”, dlatego wybór tenisistki wcale nas nie dziwi! Inspiracją do stworzenia kolekcji Pawie były motywy epoki Art Nouveau oraz ponadczasowa siła i wdzięk Pawia, który symbolizuje majestatyczne piękno. W linii znajdziemy kolczyki, mankietową bransoletkę, pierścionek i naszyjnik. Musimy przyznać, że gwiazda jest prawdziwym uosobieniem tej kolekcji – mocy, wdzięku i piękna.



Kolekcja Eternity - wybór Sandry Bullock

Mat. prasowe

Amerykańska aktorka Sandra Bullock na premierę filmu Ocean’s 8, w którym zagrała główną rolę, wybrała pozłacane kolczyki z kolekcji Eternity z dużymi, białymi perłami. W połączeniu z sukienką w kropki i kwiatki oraz czarnymi sandałkami na szpilce, gwiazda wyglądała zjawiskowo! Subtelna linia biżuterii Eternity została ozdobiona znakiem nieskończoności, który symbolizuje połączenie miłością dwojga osób i ich silną więź. Kolekcja składa się z kolczyków, do których można dołączyć ulubioną zawieszkę i spersonalizować

ją osobistym wyznaniem oraz pierścionków i bransoletek, które również można ozdobić grawerem.



Kolekcja Pióra – wybór Paris Jackson

Mat. prasowe

Paris Jackson znana jest ze swojego hippisowskiego, oryginalnego stylu i zdecydowanych poglądów, o których nie boi się mówić. Córka króla popu lubi wyrażać siebie swoimi stylizacjami, dlatego podczas pokazu na NYFW do dżinsowego kombinezonu w czerwony print, dobrała pozłacane, okrągłe kolczyki z kolekcji Pióra. Pióra symbolizują wewnętrzną siłę oraz kreatywność. Są synonimem odwagi, motywacji i nieograniczonych możliwości. Kolekcja Pióra powstała z myślą o niezależnych i pewnych siebie kobietach, takich jak Paris Jackson.

Zobacz także

Kolekcja Biarritz – wybór Joanny Krupy

Mat. prasowe

Modelka Joanna Krupa dopełniła swój słodki look pozłacaną bransoletką z kolekcji Biarritz z trzema kamieniami szlachetnymi oraz kultowymi symbolami marki – koniczyna i lilią. Ażurowe wzory koniczynki i lilii nadają biżuterii lekkości oraz są talizmanami szczęścia i radości! Bransoletka Biarritz jest niezwykle uniwersalna i będzie dodawać szyku, nawet najprostszej stylizacji. Możesz ją nosić, jako swój amulet pomyślności w życiu!

Kolekcja Biarritz - wybór Madchen Amick

Mat. prasowe

Piękna, amerykańska aktorka znana z serialów Twin Peaks i Riverdale postawiła na aż dwa dodatki od Lilou! Prześwitującą, koronkową sukienkę uzupełniła subtelnym, pozłacanym naszyjnikiem Biarritz i kolczykami Eternity. Naszyjnik Biarritz to połączenie mocy trzech kamieni szlachetnych, a każdy z nich ma magiczną moc! Prasolit zapewni równowagę w życiu, cytryn doda ci optymizmu, a kwarc będzie twoim talizmanem sukcesu i satysfakcji.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z biżuterią Lilou, zaobserwuj profil marki na Instagramie!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Lilou