Agnieszkę Radwańską oglądamy najczęściej w tenisowej sukience (marki Lotto), sportowych butach, daszku i ze związanymi włosami. Choć czasem zaszaleje ze swoim strojem na korcie i założy błyszczącą „disco’’ sukienkę (zobacz: Agnieszka Radwańska na korcie jak na dyskotece! Widzieliście?), rzadko mamy okazję oglądać ją w eleganckich stylizacjach. A szkoda, bowiem na każdym wielkim wyjściu wygląda wspaniale!

Tak też było w weekend, na oficjalnym, corocznym spotkaniu w polskim konsulacie. Tego wieczora Agnieszka wybrała oryginalną, beżowo-białą sukienkę polskiej projektantki Agnieszki Maciejak. Do tego dobrała dodatki marki Lilou: złotą kopertówkę, delikatną bransoletkę oraz duży pierścionek, a także beżowe szpilki we wzór z krokodylej skóry od Christiana Loubutin.

Zobacz także

To nie pierwszy raz, gdy starsza z sióstr Radwańskich pokazuje się na oficjalnej imprezie w kreacji Agnieszki Maciejak i dodatkach Lilou - Isia jest ambasadorką obu marek. Jesteśmy dumni, że Agnieszka - zamiast nosić najdroższe kreacje od Chanel czy Diora - promuje na świecie polskie marki!

The annual meeting at the Polish Consulate in NY is under way #AgnieszkaMaciejak Coroczne spotkanie w polskim konsulacie w Nowym Jorku #AgnieszkaMaciejak

Posted by Agnieszka Radwanska on 30 sierpnia 2015