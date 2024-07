Jeszcze przedwczoraj na imprezie Ochnika Agnieszka Popielewicz prezentowała się jako rasowa blondynka. Okazuje się jednak, że wystarczy 48 godzin, by powitać gwiazdę Polsatu jako brunetkę!

Popielewicz, która zazwyczaj spina włosy, na Elite Model Look z dumą prezentowała rozpuszczone loki w czekoladowym kolorze.

Co myślicie o zmianie koloru włosów Agnieszki? Woleliście ją jako brunetkę, czy blondynkę?



