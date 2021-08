Agnieszka Mrozińska z "Barw Szczęścia" miała aż dwie suknie ślubne! 

Ślub Agnieszki Mrozińskiej, znanej widzom doskonale z popularnych seriali: "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Na wspólnej" oraz projektanta mody, Alexa Caprice, odbył się w iście bajkowym stylu. Sama panna młoda wyglądała jak księżniczka w bogato zdobionej sukni, a na swój ślub, który odbył się u podnóża zamku, dotarła w nietypowy sposób, bo helikopterem! Z tego wyjątkowego środka transportu aktorkę prosto do przygotowanego miejsca ślubu odprowadziły pięknie ubrane druhny, a wśród nich same gwiazdy! Co więcej, na samym ślubie także pojawiło się mnóstwo osób z rodzimego show-biznesu. Ponieważ para zażyczyła sobie odpowiedniego dress codu, to goście wyglądali bardzo nietypowo, a niektórzy z nich zrezygnowali nawet z eleganckich kreacji! Goście na weselu Agnieszki Mrozińskiej: Mateusz Damięcki, Ela Romanowska, Basia Kurdej-Szatan Agnieszka Mrozińska i jej mąż, projektant Alex Caprice, zadbali o każdy najdrobniejszy szczegół na swoim ślubie . Aktorka do roli druhen zaprosiła trzy najbliższe przyjaciółki: Barbarę Kurdej-Szatan , Maję Hyży oraz Kamilę Kamińską, której jeszcze niedawno Mrozińska urządzała piękny baby shower . Aktorka pojawiła się więc na ślubie w towarzystwie partnera, także aktora znanego z "Zakochanych po uszy", Michała Meyera i trzymiesięcznej córki Jaśminy. Wśród gości nie zabrakło bliskich Agnieszki Mrozińskiej, z którymi na co dzień współpracuje. Pojawił się Mateusz Damięcki z żoną i dziećmi oraz Paweł Domagała, którego żona wybrała na tę okazję bardzo zaskakującą kreację. Zresztą, zobaczcie sami! Zobacz także: Bajeczny ślub Sylwii Peretti! Pałacowe wnętrza, przepiękne suknie... Jak prawdziwa Królowa Życia ...