Tuż przed świętami rodzina Kotońskich przeżywa ogromny dramat. Nie żyje tata Artura Kotońskiego, którego widzowie doskonale znają z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Po śmierci ukochanego teścia Agnieszka Kotońska podziękowała za wiadomości ze wsparciem w tym trudnym dla nich czasie.

Śmierć w rodzinie Kotońskich. Uczestnicy "Gogglebox. Przed telewizorem" pogrążeni w żałobie

Agnieszka i Artur Kotońscy zdobyli popularność dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem". Dziś chyba nikt nie wyobraża sobie programu TTV bez ich udziału. Para ma mnóstwo fanów, którzy mogą śledzić ich życie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niestety, tuż przed świętami Bożego Narodzenia okazało się, że rodzina Kotońskich jest w żałobie. W miniony piątek Agnieszka Kotońska przekazała druzgocące wieści o śmierci jej ukochanego teścia.

(...) W sercu pustka, w głowie cisza, w duszy ogromny smutek. Zostawił po sobie dobro, którego nie da się zmierzyć słowami - dobro, które zostaje na zawsze pisała Agnieszka Kotońska.

Agnieszka Kotońska dziękuje za wsparcie po bolesnej stracie

Wiadomość o śmierci taty Artura Kotońskiego poruszyła internautów. Małżeństwo otrzymało od swoich fanów wyrazy wsparcia, za które teraz Agnieszka podziękowała w najnowszym poście opublikowanym na Instagramie.

Bo w najtrudniejszych momentach największa odwaga jest przetrwać dzień. A to jest już wystarczająco dużo. Z całego serca dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia w tym trudnym dla nas czasie. Czujemy Waszą obecność i widzimy każdy komentarz, każdą wiadomość, kondolencje, które składacie, oraz każdy — nawet najmniejszy — gest wsparcia. To wszystko ma dla nas ogromne znaczenie. Dziękujemy za Waszą dobroć, empatię i ciepło.

Agnieszce i Arturowi Kotońskim jeszcze raz składamy najszczersze wyrazy współczucia.

