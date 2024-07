W połowie marca polskim światem filmowym wstrząsnęła informacja o śmierci 43-letniej Agnieszki Kotlarskiej - gwiazdy serialu "Klan" oraz filmu "U Pana Boga za miedzą". Aktorka walczyła od lat z rakiem. Osierociła dwójkę dzieci. Przypomnijmy: Nie żyje 43-letnia gwiazda "Klanu" i "13 posterunku". Przegrała walkę z rakiem

Mało kto wie, że w trackie szkoły teatralnej Agnieszka przyjaźniła się z Małgorzatą Kożuchowską oraz Agatą Kuleszą. Panie zawsze mogły liczyć na siebie w trudnych sytuacjach. Kożuchowska zrobiła wielką karierę, a Kotlarska zajęła się opieką nad dziećmi i pracą charytatywną w Fundacji im. Darii Trafankowskiej, wspierającej chorujących artystów.

Kotlarska do końca starała się dbać o los dorastających pociech - zwłaszcza, że syn podchodzi do matury, a córka zdaje niedługo test szóstoklasistki. Obecnie są one pod opieką babci i przyjaciół Agnieszki. Jak donosi "Na żywo", w zbiórkę pieniędzy na rzecz zaprewnienia im dobrej przyszłości, zaangażowała się Małgorzata Kożuchowska:

Małgosia chciałaby przychylić dzieciom Agnieszki nieba - mówi jej znajoma

Wielkie serce.

