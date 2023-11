5 z 6

Zawody Ford Focus Active Challenge odbyły się w Chałupach, które nazywane są stolicą sportów wodnych. To idealne miejsce dla fanów kitesurfingu i windsurfingu!

Słoneczna, wakacyjna pogoda przywitała ponad 30 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Przez trzy dni rywalizacji udało się rozegrać wszystkie zaplanowane konkurencje. Zawodnicy mogli liczyć na wsparcie rodzin oraz aplauz licznie przybyłych kibiców i plażowiczów. Najwięcej ścigania mieli zawodnicy konkurencji Formuła Kite, którzy popłynęli aż w czternastu wyścigach. Drugiego dnia zawodów konkurencję tę przeniesiono na stronę otwartego morza, gdzie panowały lepsze warunki do pływania na foilach. W tej konkurencji najlepszy okazał się Kuba Jurkowski, a najlepszą z kobiet została Julia Damasiewicz, która większość wyścigów ukończyła tuż za Kubą. W konkurencji Twin Tip Racing U14 pierwsze miejsce zajął Jan Koszowski, tuż za nim uplasował się Krzesimir Przybyłowski. Drugiego dnia zawodów wiatr wzmocnił się i można było rozegrać Freestyle. Niestety nie było go aż tyle, żeby dokończyć finały, w związku z czym wyłoniono trzy pierwsze miejsca ex aequo wśród kobiet dla Natalii Grabowskiej, Katarzyny Lange oraz Aliny Ungeheuer, a także cztery pierwsze miejsca wśród mężczyzn dla Oskara Cholewińskiego, Mikołaja Gregiera, Alexa Niżnika i Bartka Włodarczyka.