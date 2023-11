Agnieszka Kaczorowska kilka miesięcy temu została mamą, a już niedługo po raz pierwszy razem z mężem i córką spędzą święta Bożego Narodzenia. To będzie pierwsza gwiazdka Emilii, a co za tym idzie aktorka chce, aby ten czas był wyjątkowy. Nie zapomniała też o prezentach! W mediach społecznościowych zdradziła, jaki prezent na święta przygotowała dla swojej córki. Możecie być zaskoczeni jej odpowiedzią, bo wcale nie będą to drogie zabawki!

Agnieszka Kaczorowska już ma prezent dla córki na święta!

Gwiazda serialu "Klan" doskonale się odnalazła w roli mamy i jest zafascynowana swoją córeczką. Sama przyznaje, że uwielbia spędzać z nią czas i śledzić jej postępy:

Kocham się z nią bawić, kocham jej uśmiech, kocham jej śmiech w głos! Kocham jej ciekawe duże oczy i jej piękne guganie... kocham patrzeć na jej małe wielkie sukcesy i codzienny piękny rozwój. Zaraz jej pierwsze Święta... ????- napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że otrzymuje mnóstwo pytań o prezenty, które przygotowała dla Emilki. W końcu aktorka zdecydowała zdradzić, czym kieruje się przy wyborze drobiazgu pod choinkę i co jej zdaniem jest najważniejsze dla dziecka:

Wszyscy pytają co od nas dostanie w prezencie? Uważam, że najpiękniejszym prezentem jaki można dać swojemu dziecku jest czas. ❤️ Nie tylko na Święta, ale każdego dnia.

Nasz wspólny czas to zawsze czas radości, czas zabawy, czas przytulania i jak najczęściej czas nastawiony na ROZWÓJ. ???????? Dlatego jeśli kupować rzeczy, to takie które mogą nam ten czas uzupełnić i pomóc w rozwoju. - dodała aktorka.

Podejście gwiazdy do prezentów świątecznych spodobało się jej fankom, które wprost przyznają jej rację i dodają:

Czas poświęcony malutkiemu dziecku,procentuje w dorosłym życiu,jesteś super mamusią???????? Ja tez uważam ze CZAS poświęcony dziecku to najlepszy prezent jaki rodzic może mu dać???? Tych wspólnych chwil nie da się przywrócić za żadne zabawki świata. Dlatego spędzajmy z naszymi pociechami jak najwięcej czasu????????

Tylko spójrzcie na urocze zdjęcie Agnieszki Kaczorowskiej z córką!

