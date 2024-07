Podkoniec marca Agnieszka Kaczorowska podjęła ważną decyzję. Postanowiła zamieszkać razem z Maciejem Zadykowiczem w Warszawie. On, po pół roku znajomości z Agą, zostawił dla ukochanej

swoich przyjaciół i rodzinę w Białymstoku. Teraz oboje rozpoczynają nowy etap w życiu.

Jasne, że obawiają się tego, jak szybko się „dotrą”. To naturalne. Jedno, czego się nie boją, to zawodowej rywalizacji. Taka im nie grozi! – przekonują we "Fleszu" znajomi pary.