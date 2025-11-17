Decyzje dotyczące nowego składu „Tańca z Gwiazdami” zawsze budzą duże emocje. Po ostatniej edycji widzowie zwrócili szczególną uwagę na Agnieszkę Kaczorowską, która stworzyła jeden z najbardziej komentowanych duetów sezonu. Połączenie jej doświadczenia scenicznego z charyzmą Marcina Rogacewicza sprawiło, że ich występy były szeroko omawiane w mediach społecznościowych oraz wśród fanów programu.

Czy Agnieszka Kaczorowska wróci na parkiet?

Choć produkcja programu oficjalnie nie ogłosiła jeszcze listy tancerzy zawodowych na kolejną edycję, wiele sygnałów wskazuje, że Kaczorowska może w niej nie wystąpić. Najważniejszym czynnikiem są jej zobowiązania zawodowe – szczególnie nowe projekty teatralne.

Tancerka w najbliższym sezonie ma grać w spektaklach teatralnych u boku Marcina Rogacewicza, z którym współpracowała wcześniej również przy show, a także jest w związku w życiu prywatnym. Terminy występów obejmują także niedziele, co bezpośrednio kolidowałoby z dniem emisji „Tańca z Gwiazdami” oraz próbami, które w dniu odcinka trwają od wczesnych godzin porannych.

Aktorzy ruszają w Polskę – spektakle cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Spektakl, w którym mają pojawiać się Kaczorowska i Rogacewicz, cieszy się dużym zainteresowaniem fanów pary. W wielu miastach bilety zaczęły rozchodzić się natychmiast po ogłoszeniu repertuaru. W kilku miejscowościach przedstawienia są już wyprzedane. Jeżeli ten trend się utrzyma, trasa spektaklu może rozrosnąć się o kolejne daty — a to jeszcze bardziej utrudniłoby pogodzenie stałego rytmu prób z harmonogramem telewizyjnym.

Udział w „Tańcu z Gwiazdami” wymaga pełnego zaangażowania. Tancerze zawodowi spędzają z uczestnikami nawet kilkanaście godzin dziennie na treningach, przygotowują choreografie, dbają o scenariusz tańców, reżyserię emocji oraz ogólny wizerunek pary. W tygodniu nie ma przestrzeni na intensywne projekty poza programem — zwłaszcza tak wymagające jak trasa teatralna. To sprawia, że wielu artystów w ciągu kariery robi przerwy między edycjami, by móc realizować inne zawodowe cele. Wszystko wskazuje na to, że podobna sytuacja może dotyczyć teraz Agnieszki Kaczorowskiej.

Ostateczną decyzję poznamy dopiero wtedy, gdy produkcja ogłosi oficjalny skład tancerzy. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że obowiązki teatralne mogą przeważyć i sprawić, że Kaczorowska będzie musiała odpuścić kolejne show.

