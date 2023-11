Agnieszka Kaczorowska wspomina poród

W lipcu tego roku Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy została mamą. Wraz ze swoim mężem Maciejem Pelą powitała na świecie córeczkę Emilię. Agnieszka Kaczorowska nigdy nie ukrywała, że ciąża i macierzyństwo to największe jej marzenia, dlatego chętnie dzieliła się z fanami swoim szczęściem. Gdy tylko dowiedziała się o ciąży, regularnie publikowała posty na Instagramie o swoim stanie, a także założyła kanał na Youtubie, na którym opowiadała o ciąży i prowadziła wywiadu z różnymi ekspertami.

Można było się więc spodziewać, że gdy już Agnieszka Kaczorowska zostanie mamą, to całkowicie zakocha się w swojej córeczce. Tak też się stało i co ciekawe, nawet poród był dla gwiazdy wyjątkowy. Zobaczcie poniżej, w jaki sposób opowiedziała o tym wydarzeniu.

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z "Wideoportalem" wspominała, jak wyglądały narodziny jej córeczki. Okazało się, że o ile wiele kobiet wspomina to jako najbardziej bolesne wydarzenie w życiu, dla Agnieszki Kaczorowskiej było magiczne!

Przyznaję, że to był magiczny dzień i magiczne wydarzenie w moim życiu i choć nie było to super łatwe i choć kolejne dni też nie były super łatwe, to dalej będę to pięknie wspominać - powiedziała gwiazda.