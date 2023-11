We wrzesniu ruszyła szkoła tańca Agnieszki Kaczorowskiej Danceworld. Co ciekawe, powstaje w niej także grupa… dla osób głuchych! Agnieszkę zainspirowały do tego pomysłu rozmowy z Iwoną Cichosz, Miss

Świata Osób Niesłyszących i uczestniczką ostatniej edycji „Tańca z gwiazdami”.

Warto realizować nawet szalone marzenia. Kiedy dowiedziałam się, że Agnieszka chce prowadzić zajęcia dla głuchych, postanowiłam zostać ambasadorką tego pomysłu – mówi „Fleszowi” Iwona.

Nauczycielką tej grupy jest Paulina Biernat, a na zajęciach będzie obecny tłumacz języka migowego. Iwona

zapowiada, że także – na tyle, na ile pozwoli jej czas – będzie uczestniczyć w tych lekcjach.

Iwona Cichosz z partnerem

Agnieszka Kaczorowska