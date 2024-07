1 z 7

Historia programu "Taniec z Gwiazdami" pokazała, że dla wielu uczestniczek może mieć on zbawienny wpływ na figurę. W końcu ciężkie treningi i ogromny wysiłek włożony w przygotowywanie się do występu to doskonały gwarant spalenia potężnej liczby kalorii i wyrzeźbienia mięśni. Przekonuje się o tym powoli Marta Wierzbicka, która od czasu rozpoczęcia treningów do programu wyraźnie schudła. Przypomnijmy: Wierzbicka pochwaliła się fotką z treningu do "TzG". Fani: Ale schudłaś!

Zdaje się, że to samo tyczy się Agnieszki Kaczorowskiej. Taneczna partnerka Rafała Maślaka odwiedziła ostatnio studio "Pytania na Śniadanie" na tę okazję wybrała obcisłe rurki. Stylizacja wyeksponowała szczuplejszą figurę, a tancerka była w doskonałym humorze. Kaczorowska długo starała się o udział w show i nic dziwnego, że na sali treningowej wylewa siódme poty. Póki co, efekt jest świetny.

Jak wam się podoba odchudzona Agnieszka?