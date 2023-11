Jej waga zawsze budziła emocje. Gdy Agnieszka Kaczorowska występowała w „Tańcu z gwiazdami”, internauci po każdym odcinku zastanawiali się, czy schudła, czy jeszcze przytyła. Ale w ciągu ostatniego roku gwiazda zmieniła rozmiar ubrań co najmniej o dwa rozmiary.

Jak jej się udało schudnąć 8 kg? Agnieszka Kaczorowska odpowiada!

Gwiazda twierdzi, że nie stosowała żadnych drakońskich diet. Piła dużo wody, jadła zdrowe posiłki, ale zmniejszyła znacznie porcje na swoim talerzu.

Pracowałam także nad emocjami i akceptacją siebie. Zauważyłam, że jeśli mam kłopoty, to jem więcej. Dlatego dziś staram się jeść tylko wtedy, gdy czuję głód, i tylko tyle, by go zaspokoić", mówi Kaczorowska.

Okazuje się, że Agnieszka, stosując się do tych prostych reguł, nie musiała korzystać z modnych diet i nie głodziła się. Od czasu do czasu powalała sobie nawet na drobne przyjemności typu deser. Jej przyjaciele twierdzą, że tak naprawdę gwiazda sporo schudła dlatego, że się szczęśliwie zakochała w muzyku Macieju Zadykowiczu oraz dlatego, że otworzyła swój biznes, który pochłania jej dużo czasu, uwagi i wysiłku. Agnieszce w ubiegłym roku nie brakowało też ruchu. Tancerka w swojej szkole DanceWorld prowadzi przecież lekcje. Wynika z tego, że kiedy człowiek jest szczęśliwy i spełniony, to nie „zajada emocji” i nie musi pocieszać się ani nagradzać jedzeniem. A wtedy… chudnie.

Agnieszka Kaczorowska podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2017/2018

Agnieszka z partnerem Maćkiem Zadykowiczem