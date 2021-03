Agnieszka Kaczorowska pozuje z dużym brzuszkiem i porównuje obie ciąże! Tym razem "nie ma czasu na celebrację każdego miesiąca". O co chodzi?

Agnieszka Kaczorowska opublikowała w mediach społecznościowych efekty sesji ciążowej i pochwaliła się już naprawdę dużym brzuszkiem. Gwiazda serialu "Klan" zdecydowała się też na porównanie obu ciąży i wyznała szczerze, że tym razem wszystko wygląda inaczej! Zarówno jeśli chodzi o samopoczucie, jak i celebrację tego wyjątkowego czasu. Co się zmieniło?

Agnieszka Kaczorowska już niebawem zostanie mamą. Drugie dziecko aktorki ma przyjść na świat już na początku wakacji. Gwiazda nie rezygnuje jednak z aktywnego stylu życia: niedawno aktorka pojawiła się na wyborach Miss potem wybrała się z rodziną na Malediwy, a ostatnio zapowiedziała, że będzie przeprowadzała treningi dla mam w ciąży.

Gwiazda "Klanu" znalazła też czas na udział w sesji zdjęciowej. Na Instagramie pochwaliła się efektami i poruszyła ważny temat. Okazuje się, że w drugiej ciąży Agnieszka Kaczorowska ma zdecydowanie mniej czasu na celebrację ciąży i zdarza jej się nawet zapomnieć w którym jest tygodniu, a wszystko za sprawą m.in. córeczki aktorki, która wymaga mnóstwo uwagi:

Druga ciąża... kompletnie odmienna od pierwszej... inne samopoczucie, inne potrzeby... szybciej rosnący brzuszek, szybciej przychodzą kolejne etapy... w ogóle czas płynie szybciej...🙈 Nie ma czasu na celebrację każdego miesiąca i każdego ruchu Maluszka... to wszystko co już znane nie wzbudza takiej ekscytacji...



No i koncentracja gdzieś indziej - głównie na istocie biegającej dookoła nas i krzyczącej „Mamo/Tato, proszę tam!”😂😂

Zastanawia mnie jak ta nasza uwaga się podzieli... 🤔😉 - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.