Agnieszka Kaczorowska pokazała urocze zdjęcie z córeczką, a przy okazji pochwaliła się swoją sypialnią w nowym domu! O tym, że gwiazda serialu "Klan" planuje przeprowadzkę dowiedzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu. Okazało się wówczas, że Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela tuż przed narodzinami córeczki postanowili sprzedać swoje mieszkanie i kupić wymarzony dom. Aktorka przyznała, że planuje przeprowadzkę jeszcze w tym roku. Teraz Agnieszka pokazała, jak urządziła swoją sypialnię!

Agnieszka Kaczorowska razem z mężem już od kilku miesięcy urządzają swoje nowe gniazdko. Aktorka jakiś czas temu przyznała, że do nowego domu chcą się przeprowadzić jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Choć jesteśmy na maksa zmęczeni tym wykańczaniem i godzeniem tego ze wszystkimi innymi obowiązkami, to jak już widać efekty, to pojawia się nadzieja i wiara, że Święta spędzimy już w naszym pięknym domu.????- zdradziła ostatnio Agnieszka Kaczorowska.

Teraz okazuje się, że jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu Agnieszki Kaczorowskiej jest już gotowe. Aktorka pokazała zdjęcie prosto z sypialni! Okazuje się, że gwiazda serialu "Klan" wybrała łożko w naprawdę mocnym kolorze. W sypialnie nie brakuje również typowo świątecznych akcentów, a nawet choinki.

Co Wam przyniósł Mikołaj? ???????? Bo nam piękna sypialnię w nowym domku... i to od razu świątecznie udekorowaną❗️Jeszcze nie wszystko jest w niej gotowe (spostrzegawczy zauważą na zdjęciu czego brakuje ????), ale jak będzie, to pokażę Wam ją w całości- napisała na Instagramie.