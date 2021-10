Agnieszka Kaczorowska pokazała młodszą córkę. Fani są zachwyceni: "Gabi nosek ma po mamusi"

Dla Agnieszki Kaczorowskiej rok 2019 był naprawdę wyjątkowy! Pod koniec lipca aktorka i jej partner zostali rodzicami, a poza tym zawodowe życie pary również obfitowało w wiele sukcesów. Ponadto małżeństwo przeprowadziło się do nowego, pięknego domu. W najnowszym wpisie dodanym przez gwiazdę na profil w mediach społecznościowych możemy zobaczyć nieco szczegółów z jej nowego mieszkania oraz przeczytać całoroczne podsumowanie z życia aktorki! Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska w pięknej spódnicy z sieciówki! Dostaniesz ją na zimowych wyprzedażach w H&M! Agnieszka Kaczorowska bardzo często dzieli się ze swoimi fanami nowinkami z życia prywatnego. Dzięki temu wielbiciele gwiazdy na bieżąco mogą śledzić, co dzieje się w życiu ich idolki. W ostatni dzień 2019 roku, aktorka dodała wpis w którym podsumowała wszystko, co wydarzyło się w jej życiu w ostatnim czasie! Rok temu o tej porze podzieliliśmy się z Wami radosną nowiną, że spodziewamy się powiększenia naszej rodzinki... Dziś siedzimy przy własnym wymarzonym kominku, a córeczka przygląda się z uśmiechem jak robimy sobie zdjęcie. To był niesamowity rok! I minął w mgnieniu oka... Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za wszystko co się wydarzyło. To był bardzo pracowity rok, a także rok wielu zmian. Przede wszystkim dostaliśmy najpiękniejszy dar jakim jest Emilka. Jesteśmy wypełnieni miłością i tak żegnamy 2019 rok - rozpoczęła swój wpis Agnieszka Kaczorowska. Ponadto Agnieszka Kaczorowska przyznała, że już nie może się doczekać, co spotka ją w nowym, 2020 roku! Nie możemy się doczekać tego co nadchodzi, choć teraz to każdy nowy dzień jest małym cudem...bo cudownie oglądać jej wszystkie pierwsze razy, jej nowe umiejętności i jej codzienną pogodę ducha. Szczęśliwi życzymy...