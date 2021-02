Agnieszka Kaczorowska pokazała ciążowe krągłości i zdradziła swoje... zachcianki! Są inne niż w pierwszej ciąży

Agnieszka Kaczorowska na swoim Instagramie pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć piękny, zaokrąglony brzuszek aktorki. Gwiazda do porodu ma jeszcze kilka miesięcy, ale już od pewnego czasu towarzyszą jej ciążowe zachcianki, o których właśnie opowiedziała! Co ciekawe, różnią się one od tych, które miała w pierwszej ciąży.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela o dzieciach, pieniądzach i związku... "Kłócimy się jak włoskie małżeństwo"

Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o ciążowych zachciankach

Agnieszka Kaczorowska kilka tygodni temu w rozmowie z magazynem "Party" potwierdziła, że spodziewa się drugiego dziecka. Pociecha aktorki przyjdzie na świat w lipcu, ale na ten moment jeszcze nie wiadomo, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Aktorka marzy o synku, bo jak przyznała, Emilka to "córeczka tatusia", więc teraz ona chciałaby mieć "synka mamusi". Ale oczywiście najważniejsze dla gwiazdy jest to, aby jej maluszek był zdrowy.

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska na swoim InstaStory opowiedziała o swoich ciążowych zachciankach. Okazało się, że teraz są one inne, niż w ciąży z Emilką. Czyżby to był znak, że aktorka rzeczywiście spodziewa się teraz chłopca?

Przy Emilce w pierwszych miesiącach jadłam mnóstwo ziemniaków - kopytka, kluski śląskie, wszystko co ziemniaczane. Teraz piję bardzo dużo soku pomarańczowego, znaczy piłam, bo już mi przechodzi. Dużo jabłek, które pomagają mi na uczucie mdłości - powiedziała Agnieszka Kaczorowska na swoim InstaStory.

Aktualnie w menu gwiazdy króluje jeden słodki produkt. Agnieszka Kaczorowska nie zamierza sobie niczego odmawiać i przyznała, że dla dobrego samopoczucia warto jeść to, na co się ma ochotę, byleby zachować przy tym umiar.

Teraz mam trochę fazę na lody. Uważam, że można sobie naprawdę pozwolić na wszystko, natomiast we wszystkim trzeba znać umiar i zrobić tak, żeby nie zjeść czegoś za dużo. I to jest taki klucz do tego, żeby się dobrze czuć, utrzymać tą sylwetkę i do niej szybciej wrócić i być zdrowym przede wszystkim - dodała Agnieszka Kaczorowska.

Instagram

Na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się również zdjęcie, na którym możemy zobaczyć już delikatnie zarysowane ciążowe krągłości. Gwiazda w opisie pod fotografią wyjawiła, że do niedawna z powodu ciąży, nie mogła w ogóle pić kawy.

kawy od początku ciąży nie mogłam wziąć do ust... od tygodnia znów pijam i się delektuję😉 - dodała gwiazda.

Zobaczcie zatem najnowsze zdjęcie Agnieszki Kaczorowskiej! Gwiazda promienieje w ciąży!

Druga pociecha Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli przyjdzie na świat już w lipcu! Gwiazda może pochwalić się już widocznym ciążowym brzuszkiem!

Instagram

Jeszcze raz gratulujemy!